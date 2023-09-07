أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

128 ألف طن

تضاعفت صادرات البصل المصري إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف خلال السنة المالية 2022/2023، وفقًا لتقرير أيست فروت، علاوة على ذلك، ووصل حجمها إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

وصدرت مصر 128 ألف طن من البصل إلى سوق الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وبالمقارنة فإن حجم الصادرات المصرية لم يتجاوز 60 ألف طن سنويا خلال السنوات التسويقية الثلاث السابقة.

ومع ذلك، لا تزال الكميات الحالية أقل من الرقم القياسي البالغ 165 ألف طن المصدرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي في العام المالي 2018/2019.

وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الحاد في طلب المستوردين الأوروبيين على البصل المصري هو فشل محصول البصل في الاتحاد الأوروبي بسبب الجفاف في صيف العام الماضي، وكانت مخزونات المزارعين المحليين تستنزف بسرعة.

وبدأت مصر في زيادة إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر في السوق العالمية.

وظلت هولندا المستورد الرئيسي للبصل من مصر في السنة المالية 2022/2023 واستخدمته في الغالب لإعادة تصديره إلى بلدان أخرى ومع ذلك، حصلت هولندا على أدنى حصة في هيكل تصدير البصل المصري في 2022/23، بلغت 40% فقط، بينما تراوحت في السابق بين 53 و64% ووصلت إلى 80% في 2021/2022.

وبهذه الطريقة، نجحت مصر في زيادة حصة المستهلكين المباشرين لبصلها في هيكل التصدير، وتضم مجموعة أكبر خمسة مستوردين للبصل المصري في الاتحاد الأوروبي أيضًا إيطاليا وسلوفينيا ورومانيا واليونان.

واستوردت الدول الأربع بشكل تراكمي ما يقرب من 60 ألف طن من البصل من مصر، أو 45% من إجمالي حجم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

في المجموع، استورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 400000 طن من البصل من جميع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنة المالية 2022/23، بزيادة قدرها 76٪ على أساس سنوي ولكنها لا تزال أقل مما كانت عليه في السنة المالية 2018/2019 (550000 طن).

ويتم تسجيل الطلب الأكثر نشاطًا على البصل المستورد في الاتحاد الأوروبي خلال ذروة الصادرات المصرية والشحنات من الدول الموردة الأخرى بالكميات المتاحة من المحصول الجديد.

ولهذا السبب على وجه التحديد تمثل هذه البلدان الحصة الأكبر في هيكل واردات البصل في الاتحاد الأوروبي. وتعد مصر المورد الرئيسي، حيث وصلت حصتها إلى 33% في الفترة 2022/2023.

واحتلت نيوزيلندا المرتبة الثانية بكمية بلغت 52 ألف طن، وصدرت أمريكا الجنوبية (بيرو وتشيلي والأرجنتين وغيرها) 66 ألف طن من البصل إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت صربيا (14300 طن) المورد الرئيسي بين الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، وكان المصدرون الرئيسيون من آسيا الهند (23800 طن) والصين (21300 طن)، ومن المثير للاهتمام أن دول آسيا الوسطى صدرت 7300 طن فقط من البصل إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن صادراتها بلغ إجماليها 67200 طن في السنة المالية 2018/2019، علاوة على ذلك بسبب الكوارث الجوية في يناير من هذا العام، على سبيل المثال، تحولت أوزبكستان إلى مستورد صافي للبصل.

كانت هولندا وإسبانيا المستوردين الرئيسيين للبصل في الاتحاد الأوروبي وتمثلان معًا أكثر من نصف إجمالي واردات البصل في الاتحاد الأوروبي، وتستورد رومانيا (26000 طن)، وإيطاليا (25000 طن)، وفرنسا (22000 طن) من بين أكبر الأعضاء المستوردة في الاتحاد الأوروبي.