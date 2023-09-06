طريقة تحضير شوربة الكرنب دايت





قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة شوربة الكرنب دايت.





شوربة الملفوف دايت













6 بصل اخضر ( إذا لم يتواجد فيمكن استخدام البصل العادي)









2 فلفل أخضر









علبه أو علبتين من معجون الطماطم









حزمة كرفس أو بقدونس أو كره









حبه كبيره من الملفوف









كيس من أكياس شوربة البصل (ماجي)









باللأضافه إلى الملح و الفلفل و البهارات حسب الرغبة





الطريقة :









1- يتم تقطيع الخضراوات إلي قطع و يتم وضعها على النار بعد ان يضاف اليها الماء حتى يغطيها ثم يضاف إلى المقدار كيس من الشوربهو البهارات و الملح حسب الطلب.









2- تغلى الشوربه لمدة 10 دقائق على نار عاليه ثم تخفض الحراره إلي نار واطيه حتى تصبح الخضراوات طريه. .2 يمكن أكل هذا المزيجفي أية لحظه تشعر بها في الجوع خلال فترة الرجيم الا اذا تم ابلاغكم بغير هذا في بعض الأيام، كلوا في اللحظه التي ترغبون بها و متىشئيم.