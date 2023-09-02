فى دقيقتين.. أسرع طريقة عمل محشي البصل بدبس الرمان

يعد المحشي من أكثر الأطباق المميزة على مائدة الطعام، حيث تتميز ربة المنزل بإتقان تحضيرها وخاصةً طريقة عمل محشي البصل، حيث أنه يتميز بسهولة تحضيره وبمذاقه الرائع والمحبب لدي الكثيرين، وهو وجبه غذاء لذيذة، واليك خطوات تحضيره.

طريقه عمل محشي البصل بدبس الرمان:

المقادير:

‏- 6 بصل مقشر

‏- 1 علبة جبن كريمي

‏- كوب جبن شيدر مبشور

‏- 1 فص ثوم مهروس

‏- 1 فلفل أخضر مفروم ناعماً

‏- 6 معلقة كبيرة دبس رمان

‏- 1 معلقة صغيرة أعشان مجففة



طريقه التحضير:

اخلطي الجبن الكريمي مع الجبن الشيدر والثوم المهروس والأعشاب في طبق،ثم ازيلي رأس البصل لعمل حفرة لوضع الحشوة مع الحرص على إبقاء سماكة مناسبة للبصل وبعد ذلك وزعي الحشوة داخل حبات البصل وضعي البصل في مقلاة وقلبيه لمدة 10 دقائق حتى يطرى قليلاً.

قومي بتوزيع دبس الرمان وغطي المقلاة واتركيه لمدة 10 دقائق أخرى حتى يطرى البصل، ثم قدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة حسب الرغبة.