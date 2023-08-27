الكيلو بـ20 جنيها.. زراعة النواب تكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في مصر

اوضح النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أسباب أرتفاع أسعار البصل والخضروات خلال الفترة الحالية.

سبب أرتفاع أسعار البصل

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن سبب أرتفاع أسعار البصل والخضروات فى مصر يرجع لعدة عوامل أبرزها الجوية التى يتاثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل اخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث ان البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.

وأشار وكيل زراعة النواب الى أن التسعيرة الجبرية تحتاج الى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكفل الدوله اموال كبيرة.

ارتفعت أسعار البصل مجددا بالأسواق ليصل إلى أعلى مستوياته ، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليا بالأسواق من 20 لـ 30 جنيهًا على حسب المنطقة ونوع البصل مما أثار دهشة المواطنين ، حيث كان يصل أعلى سعر للبصل خلال تلك الأيام من الأعوام السابقة إلي 12 جنيهًا .