«شباب ورياضة البحر الأحمر» تطلق مبادرة «قيم وحياة» للحفاظ على البيئة والحضارة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس مبادرة "قيم وحياة " حول الحضارة المصرية والبيئة وعلاقتهما بالقيم المجتمعية؛ وذلك بالصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة بهدف الحفاظ على الثقافة والتراث المصري العريق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.



وذكرت المديرية - في بيان - أن المبادرة تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحافظ عمرو حنفي، حيث تهدف إلى توعية الشباب والمجتمع بأهمية الحفاظ على الحضارة المصرية والتراث الثقافي، وتسليط الضوء على مكانة مصر كواحدة من أعرق الحضارات في العالم، وتبرز أهمية الحفاظ على المعالم والآثار التاريخية.



كما تركز المبادرة على ربط الحضارة المصرية بالقيم المجتمعية الأساسية، مثل الاحترام والتسامح والمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة من خلال تنظيم حملات توعوية في المدن والقرى والمناطق الريفية؛ لتوضيح أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث.



وأشار البيان إلى أن المبادرة تعزز العلاقة بين البيئة والقيم المجتمعية، مثل العدل والتعاون والاستدامة، وتشجع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة.