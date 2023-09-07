خلص الكلام .. محمد صلاح وإغراءات اتحاد جدة| هل رحل الفرعون عن ليفربول

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن القرار النهائي بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول والانضمام لـ اتحاد جدة السعودي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب :"ليفربول إيكو: الأمور انتهت.. محمد صلاح مستمر مع ليفربول".

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهرأغسطس الماضي.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر فيالدوري الإنجليزي.

وتواجد كل من رودري (مانشستر سيتي) - جاردون بوين (وست هام) - جيمس ماديسون (توتنهام) - بريان مبيومو(برينتفورد) - كاورو ميتوما (برايتون) - تايوو أوونيي (نوتنجهام فورست).





في سياق آخر، أعلنت شبكة “فرانس فوتبول”، أمس الأربعاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي شهدتتواجد النجم المصري محمد صلاح.