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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كورنيش فلفلة.. لوحة فنية طبيعية وجوهرة سياحية تتلألأ في الغردقة|شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تعتبر مدينة الغردقة واحدة من أهم وجهات السياحة في مصر، حيث تضم العديد من المعالم الطبيعية الرائعة والمناظر الخلابة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث التاريخي، ومن بين هذه المعالم المذهلة تبرز كورنيش فلفلة كواحدة من أجمل الوجهات التي يجب زيارتها عندما تكون في الغردقة.

المنظر البانورامي:
تقع كورنيش فلفلة على طريق الشيراتون القديم وسط المدينة، وهي تمتاز بارتفاعها الكبير عن سطح البحر، مما يمنح الزوار منظرًا بانوراميًا استثنائيًا للغردقة. من هذا الموقع، يمكن رؤية معالم المدينة بوضوح، وكأنك تشاهد لوحة فنية طبيعية تجمع بين البحر الزمردي ومباني المدينة الجميلة.

جزر الجمال:


من كورنيش فلفلة، يمكن رؤية جزيرة أبو منقار التاريخية بوضوح. تعتبر هذه الجزيرة جوهرة سياحية للغردقة، وهي تتميز بأنها جزيرة سطحية لا تحتوي على قمم مرتفعة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لمشاهدة نبات المانجروف البحري النادر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية جزيرة الجفتون الشهيرة أحد أشهر جزر المدينة من هنا. هذه الجزيرة تعكس جمال الطبيعة البكر وتضفي جاذبية خاصة على المنطقة.

تجربة الزيارة


شركات السياحة تنظم يومياً رحلات داخلية تبدأ من طريق الشيرتون القديم وتتوقف خصيصاً في كورنيش فلفلة. هذه الرحلات تتيح للزوار فرصة استكشاف المعالم الرائعة للغردقة والتقاط صور تذكارية للمناظر البانورامية الخلابة التي تلهم بالهدوء والراحة النفسية.

اختتام:
تعتبر كورنيش فلفلة في الغردقة وجهة سياحية استثنائية تجمع بين الجمال الطبيعي والمناظر الساحرة. تمتاز بالموقع المثالي والمناظر البانورامية الرائعة، مما يجعلها وجهة يجب زيارتها لمحبي السفر والطبيعة. لا تفوت فرصة استكشاف هذه الجوهرة السياحية عندما تكون في الغردقة.

 

كورنيش فلفلة الغردقة السياحة مناظر بانورامية جزيرة أبو منقار جزيرة الجفتون

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