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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني الجديد يكشف عن تهديد يواجه الجيش

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف

أدلى وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، اليوم الخميس باعتراف حول الأموال المطلوبة للإنفاق على الجيش الأوكراني.

واعترف "عمروف" بأن ميزانية أوكرانيا تفتقر إلى 250 مليار هريفنيا لدفع رواتب العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية حتى نهاية العام بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار الوزير الجديد إلى أن وزارة الدفاع ستطلب من البرلمان الأوكراني إجراء تغييرات على ميزانية الدولة لعام 2023 وزيادة تكلفة المدفوعات بمقدار 251 مليار هريفنيا.

ومن المقرر أن يتم استخدام 227 مليار هريفنيا للمدفوعات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وسيتم استخدام 24 مليار هريفنيا أخرى للمساعدة النقدية لمرة واحدة.

يذكر أن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الميزانية الأوكرانية في الوقت الحالي قادرة فقط على تغطية النفقات العسكرية، ويتم تمويل جميع البنود الأخرى من أموال شركاء كييف.

وأضاف "مارشينكو": "نحن نغطي ميزانية قطاع الأمن والدفاع بمفردنا وأؤكد أن جميع النفقات الأخرى نقوم بتمويل جميع النفقات الأخرى على حساب شركائنا، على حساب الأموال التي نتلقاها من الخارج"، وفقا لتصريحات تلفزيونية نقلها موقع "روسيا اليوم".

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