القومي للبحوث يعقد المؤتمر الدولي الثاني للطب البيئي والمهني والتغيرات المناخية

يعقد المركز القومي للبحوث المؤتمر الدولي الثاني للطب البيئي والمهني والتغيرات المناخية وذلك تحت رعاية أ.د /حسين درويش - القائم بأعمال رئيس المركز- وأ.د / فجر عبد الجواد - القائم بأعمال وكيل معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخيه - ينظم المؤتمرأ.د/ صفاء السروجي (رئيس المؤتمر) و أ.د/ وئام شاهين (نائب رئيس المؤتمر). وذلك يوم 11 سبتمبر 2023 في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث .



يشارك في المؤتمر نخبة متميزة من العلماء والخبراء من العديد من الجامعات والمراكز والهيئات البحثية والعلمية من داخل وخارج مصر

ويناقش المؤتمرعده محاور أهمها : الحماية من تلوث الهواء في نطاق البيئة الداخلية والتدخين خاصة التدخين الالكتروني والممارسات البديلة وعواقبهم والتلوث الإشعاعي والحماية منه ودور التلوث بالفطريات على حدوث سرطان الكبد ودور مضادات الأكسدة في علاج أمراض الجلد وأيضا مخاطر تلوث المياه والتغيرات المناخية والأمراض المعدية (بكتيرية – فيروسية – طفيلية) وسمية العلاج بالأعشاب وتأثير هذه المخاطر على الصحة العامة والصحة المهنية للمرأة العاملة.. كما يناقش المؤتمر أيضا الأغذية العضوية وبرنامج الصحة الواحدة لسلامة الغذاء وبعض الحلول المبتكرة للتغلب على المخاطر البيئية والمهنية وبعض الطرق المستحدثة لتقييم التعرضات البيئية من خلال تحليل نواتج الأيض الحيوية.