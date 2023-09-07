لبنان.. انفجار قوي يهز أرجاء الهرمل

أفادت صحيفة الكتائب اللبنانية بأنه سمع صوت انفجار قوي في أرجاء الهرمل.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن صوت الانفجار الذي سمع في الهرمل ناتج عن مناورة لـ حزب الله في القلمون.

وكانت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أفادت بأن انفجارا وقع في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا في محافظة جبل لبنان.

ووفقا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز

وأشار "لبنان 24" إلى أن ألسنة النيران التهمت المطعم بأكمله وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء الدفاع المدني إلى الموقع وتمكنوا لاحقا إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية أن الانفجار أدى إلى أضرار جسيمة في المكان.