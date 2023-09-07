منتخب قطر يخسر من كينيا وديا

خسر منتخب قطر أمام ضيفه منتخب كينيا، بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة.

افتتح جوزيف أوكومو التسجيل لكينيا في الدقيقة 20، لكن حسن الهيدوس منح التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وأحرز أموس نوندي أوبيرو الهدف الثاني لمنتخب كينيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المنتخب القطري للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024، التي تقام بالدوحة في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.