أخبار التكنولوجيا|منافس ChatGPT.. آبل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بروبوت Ajax.. لو نسيت فيسبوك مفتوح على جهاز.. إزاي تعمل logout وانت بعيد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل بضعة أسابيع، أعلن مارك زوكربيرج أن تطبيق واتساب WhatsApp، يعمل على تطوير ميزة مخصصة لمشاركة الصور عالية الدقة، وسيتبعها أيضا إمكانية إرسال مقاطع الفيديو عالية الدقة قريبا.

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يقوم عليها ChatGPT هي حديث الساعة وفي شعبية متزايدة، وفي عالمنا اليوم، تحاول كل شركة متخصصة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا إما دمج هذه الأدوات مع برامجها في خدماتها الخاصة أو تطوير منافسين لـ ChatGPT.

تعمل شركة "ميتا" على توحيد نظامها البيئي بين تطبيقاتها المختلفة، لتكون في تناغم، لذلك تجد أن فيسبوك يعمل جنبا إلى جنب مع انستجرام، عندما تنشر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات، تجد رسالة إذا كنت تحب نشرها على فيسبوك أيضا، كما أن هناك خاصية الترابط بين الحسابين.

يعد تطبيق فيسبوك من شركة "ميتا" Meta أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي و الأكثر شعبية واستخدامًا. إنه المكان الذي يمكنك من خلاله البقاء على اتصال مع عائلتك واصدقائك ومعارفك ومعرفة كل ما يدور في مجتمعك، ومواكبة الترندات وما يحدث على الساحة، ورؤية ما يحدث.

منذ بداية متجر جوجل بلاي Google Play، والشركة الأمريكية تجري عددًا من التغييرات بين الحين والآخر، وبفضل هذه التحسينات أصبح من أفضل متاجر التطبيقات على الإطلاق.

تعود الهواتف القابلة للطي بشكل أفقي بتصميم أنيق إلى عالم الهواتف الذكية، مما يوفر لمسة أنيقة إلى التكنولوجيا الحديثة، ومن بين أحدث المنافس في هذا المجال، هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، الذي يتميز بالعديد من المميزات، ومنافسه الذي تقدمه شركة أوبو Find N3 Flip، الذي يوفر العديد من المواصفات الرائعة.



