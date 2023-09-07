وسط تصاعد التوترات.. ضغط غير مسبوق من البيت الأبيض على الكونجرس الأمريكي

زاد البيت الأبيض، اليوم الخميس، الضغط على رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، للموافقة على طلبه بربط المساعدات لأوكرانيا بزيادة تمويل الإغاثة في حالات الكوارث قبل مواجهة التمويل الحكومي.

يأتي تحرك البيت الأبيض في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الجمهوريين في الكونجرس بينما يواجه المشرعون مهلة نهاية الشهر لتجنب إغلاق الحكومة.

ودعا البيت الأبيض الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل للحفاظ على عمل الحكومة بينما يناقش قادة الكونجرس الخلافات الرئيسية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض: “مثل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يجب على رئيس مجلس النواب مكارثي أن يفي بكلمته بشأن التمويل الحكومي. ويجب أن يفعل ذلك بطريقة تعمل على هذه القضايا الملحة، بما في ذلك الفنتانيل والأمن القومي والاستجابة للكوارث، بدلا من كسر وعده والرضوخ للأعضاء الأكثر تطرفا في مؤتمره الذين يحرضون على حيلة عزل لا أساس لها وإغلاقها”.

كما يضغط البيت الأبيض على الكونجرس لتلبية طلب بايدن للتمويل التكميلي، والذي يطلب أكثر من 24 مليار دولار من التمويل الإضافي لدعم أوكرانيا و 16 مليار دولار من أموال الإغاثة في حالات الكوارث.