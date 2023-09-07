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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض.. هذا سعر عيار 21

صدى البلد

تتأرجح أسعار الذهب في مصر بين الانخفاض والارتفاع وسط ترقب كبير من جانب المهتمين بشراء الذهب سواء للزينة أو المقدمين على الزواج واخرين الذين اشتروا سعر جرام الذهب عند مستويات مرتفعة حيث وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأسواق المصرية عند سعر 2900 جنيه سعر جرام عيار 21 ثم عاود سعر جرام الذهب لمستويات 2200 جنيه وسط توقعات باستمرار الأداء العرضي لـ أسعار الذهب ثم عوادة صعود المعدن الأصفر مع بداية عام 2024.

 

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-9-2024

يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2215 للبيع و2205 جنيهات للشراء فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1899 جنيه للبيع و1809 جنيهات للشراء وسجل سعر الجنيه الذهب مستوى 17720 جنيه للبيع و17640 جنيه للشراء.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,520 شراء 2,531
عيار 22بيع 2,310 شراء 2,320
عيار 21بيع 2,205 شراء 2,215
عيار 18بيع 1,890 شراء 1,899
عيار 14بيع 1,470 شراء 1,477
عيار 12بيع 1,260 شراء 1,266
الاونصةبيع 78,372 شراء 78,727
الجنيه الذهببيع 17,640 شراء 17,720
الكيلوبيع 2,520,000 شراء 2,531,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,215 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,899 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,477 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 17,720  جنيها.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، إلى 1,917.43 دولار بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش بعد 1,926.40  دولار، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

وتعتبر اسعار الذهب بالمصنعية عيار 21 عند الشراء سواء المشغولات والسبائك بكافة أوزانها، هم ما يرغب المقبلون على الشراء فقط في معرفته،  وكذلك 24 لشراء السبائك خاصة.

لحساب سعر المصنعية، يضيف التاجر بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.

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