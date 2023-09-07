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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بهدف الحفاظ على الدولة المصرية..

ملتقى الأحزاب السياسية.. الاتفاق على دعم ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

ملتقى الأحزاب السياسية
ملتقى الأحزاب السياسية

انطلقت اليوم بمحافظة الشرقية، الجولة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والحرية المصري، بجانب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، والجيل الديمقراطي، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وفي كلمته، أعلن النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، دعم وتأييد الحزب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في ظل التقدم الكبير الذي شهدته الدولة المصرية في القطاعات كافة بهدف خلق حياة كريمة لجموع المواطنين وتعزيز أركان الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن التعددية الحزبية القائمة والثراء السياسي الجلي غير مسبوقين، بفضل توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا ضرورة التعاون والتشارك بين الأحزاب إعلاء للوطن.

واتفق المشاركون في الملتقى من قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، على دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهدوا بالتكاتف والتعاون في الاستعداد للاستحقاق الرئاسي القادم بهدف الحفاظ على كيان الدولة المصرية واستقرارها وحماية أمنها القومي.

كما أشاد المشاركون في الملتقى، بأهمية القضايا التي طرحت على طاولته وبدقة التنظيم خاصة أن عدد الحضور قارب 10 آلاف شخص.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية، استضافت 60 رئيس حزب وقيادة سياسية و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمشاركة قيادات وكوادر ونواب الأحزاب السياسية بمحافظات شرق الدلتا وتشمل "شمال سيناء والإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية".

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ملتقى الأحزاب السياسية ملتقى الأحزاب السيسي الانتخابات الرئاسية صدى البلد البرلمان

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