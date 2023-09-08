استثنائي |رابطة الأندية تعلن مفاجأة بشأن الموسم المقبل

أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية، وجود مراعاة لارتباطات الأندية المصرية بالمشاركات الأفريقية في الموسم الجديد.



وقال صالح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الموسم المقبل سيكون استثنائيا على الكرة المصرية بسبب كثرة الارتباطات للأندية بالمشاركات الأفريقية".



وتابع: "هناك ارتباطات عديدة للأندية المصرية، والمنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة أمم أفريقيا 2024 بكوتديفوار".



وأتم: "سنحاول مراعاة المشاركات والارتباطات الأفريقية للأندية، سواء الفرق الأربعة المشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، أو المنتخب الوطني".