نجم الكرة المصرية السابق: شادي حسين كان يستحق فرصة مع الأهلي



يرى عبدالناصر محمد، لاعب المنتخب الوطني السابق، أن شادي حسين مهاجم جيد، وكان يستحق فرصة مع الأهلي.



وقال محمد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " كنت أرى أن شادي حسين مهاجم جيد ويحتاج إلى الصبر مثل فلافيو في موسمه الأول مع الأهلي".



وتابع: "هناك أكثر من مثال، الجميع كان يتعجب من أداء جون أوتاكا لاعب الإسماعيلي السابق في بدايته بالدوري المصري، قبل أن يتألق بعدها".



وأتم: "أتعجب من عدم استفادة الأهلي من محمد شريف، رغم تطور العديد من اللاعبين تحت قيادة كولر مثل بيرسي تاو وحسين الشحات".