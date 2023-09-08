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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-9-2023 والقنوات الناقلة

ارشيفية
ارشيفية

تنطلق اليوم الجمعة 8 - 9 - 2023 عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات أمم أووربا 2024 بالإضافة لمباراة  تصفيات أمم أفريقيا أهمها مصر ضد إثيوبيا .
 

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 


جورجيا X إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

سلوفاكيا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

لوكسمبرج X أيسلندا – الساعة 9:45 مساء        

البوسنة والهرسك X ليشتنشتاين – الساعة 9:45 مساء              

قبرص X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء            

تركيا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

كرواتيا X لاتفيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2  

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مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية


أوروجواي  X تشيلي – الساعة 2 صباحا                  

البرازيل X بوليفيا – الساعة 3:45 صباحا

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 


مصر X إثيوبيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6        

بوركينا فاسو X إسواتيني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6        

مالي X جنوب السودان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7  

 

مواعيد مباريات دولية ودية


سنغافورة  X  طاجيكستان – الساعة 2:30 ظهرا  

إندونيسيا X تركمنستان – الساعة 3:30 عصرا  

السعودية X كوستاريكا – الساعة 10 مساء 

beIN Sports HD 1 اثيوبيا اسكتلندا اسبانيا البوسنة والهرسك البرتغال أمم أفريقيا أمم أوروبا

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