مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-9-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 8 - 9 - 2023 عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات أمم أووربا 2024 بالإضافة لمباراة تصفيات أمم أفريقيا أهمها مصر ضد إثيوبيا .



مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا



جورجيا X إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

سلوفاكيا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

لوكسمبرج X أيسلندا – الساعة 9:45 مساء

البوسنة والهرسك X ليشتنشتاين – الساعة 9:45 مساء

قبرص X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء

تركيا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

كرواتيا X لاتفيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية



أوروجواي X تشيلي – الساعة 2 صباحا

البرازيل X بوليفيا – الساعة 3:45 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا



مصر X إثيوبيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بوركينا فاسو X إسواتيني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مالي X جنوب السودان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات دولية ودية



سنغافورة X طاجيكستان – الساعة 2:30 ظهرا

إندونيسيا X تركمنستان – الساعة 3:30 عصرا

السعودية X كوستاريكا – الساعة 10 مساء