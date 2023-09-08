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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة صاحب عقار حدائق القبة تروي تفاصيل انهيار المنزل

صدى البلد

قالت شيماء زين، ابنة صاحب عقار حدائق القبة الذي انهار، إن والدها قد اشترى المنزل قبل 14 عامًا، وأشارت إلى أن أسرتها تتألف من 6 أفراد، وأن والدها وشقيقها كانوا يصلوا صلاة الفجر، ولكن عندما وصلوا إلى مدخل المنزل، انهارت البناية عليهم.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" الذي يبث على فضائية "إم بي سي مصر"، وصفت شيماء الواقعة بدموع في عينيها، حيث قالت: "أمي كانت تصلي الفجر والمنزل انهار عليها، واستيقظت لأجد نفسي تحت الأنقاض"، وأضافت أن شقيقتها ما زالت في العناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الحاج سعيد أحمد عبد العاطي، صاحب ورشة خراطة بجوار العقار المنهار في حدائق القبة، عن تفاصيل مهمة حول أسباب انهيار العقار، حيث أشار إلى أن الحادثة بدأت قبل 10 أيام بأعمال تشطيب في الدور الأرضي من العقار، مما قد يكون أدى إلى خطأ في أساسات المنزل وانهياره بالكامل.

 وأكد أن ورشته تضررت بشكل كبير جراء الانهيار، وأنه لا يزال هناك أعمال لإزالة الأنقاض تجري حتى الآن.

ام بي سي مصر أحمد عبد العاطي برنامج يحدث في مصر انهيار العقار فضائية إم بي سي مصر عقار حدائق القبة

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