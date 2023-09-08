الليلة.. مصر تواجه كينيا بثمن نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، مع نظيره الكيني، في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 والمقامة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وكان الفراعنة قد احتلوا وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب الجزائري، فيما حصد المنتخب الكيني المركز الثالث بالمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وتضم كتيبة أبناء النيل في البطولة 14 لاعبًا هم: "أحمد صلاح - حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - محمد عادل "دولا" - محمد المهدي - محمد رضا "الهو" - محمد رمضان - محمد مصطفى "لعبة" - أحمد يوسف عفيفي - محمد عسران - أحمد سعيد".

جدير بالذكر، أن المنتخب التونسي هو حامل اللقب في آخر 3 نسخ، كما أنه البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 11 لقبًا ويلاحقه نظيره المصري برصيد 8 ألقاب كان آخرها عام 2015.