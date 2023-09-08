عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. مصر تواجه كينيا بثمن نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

صدى البلد

يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، مع نظيره الكيني، في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 والمقامة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وكان الفراعنة قد احتلوا وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب الجزائري، فيما حصد المنتخب الكيني المركز الثالث بالمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وتضم كتيبة أبناء النيل في البطولة 14 لاعبًا هم: "أحمد صلاح - حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - محمد عادل "دولا" - محمد المهدي - محمد رضا "الهو" - محمد رمضان - محمد مصطفى "لعبة" - أحمد يوسف عفيفي - محمد عسران - أحمد سعيد".

جدير بالذكر، أن المنتخب التونسي هو حامل اللقب في آخر 3 نسخ، كما أنه البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 11 لقبًا ويلاحقه نظيره المصري برصيد 8 ألقاب كان آخرها عام 2015.

الأمم الأفريقية استاد القاهرة الدولي أحمد صلاح السابعة مساء الكرة الطائرة المجموعة الأول المنتخب الوطني الأول المنتخب الكيني المنتخب التونسي المنتخب الجزائرى باستاد القاهرة بطولة كأس الأمم الإفريقي بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة افريقيا حامل اللقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن استحمام الجمعة؟ .. لجنة الفتوى توضح

بعد تأجيل محاكمة مرتضي منصور لمرضه .. عقوبات رادعة احذر

ترشيحاتنا

نشر صور فاضحة لها| أميرة ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. تزوجت من محام شهير بالبحيرة.. شاهد

طلب غير متوقع.. عمرو وردة يصدم استقلال طهران قبل التوقيع

المنتخب المصري للجمباز يحصد 3 ميداليات في بطولة رومانيا

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية في إيلات

نظام عالمي جديد للتحكم في البشر.. حقيقة مشروع الشعاع الأزرق

الليلة.. مصر تواجه كينيا بثمن نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ