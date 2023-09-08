مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، دخول المهاجم الفرنسي أنطوني موديست المنتهي عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف، قائمة اهتمامات النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس:" يتردد أن أنطونيو موديست معروض على الأهلي واللاعب عمره مش صغير حوالي 34 أو 34 سنة".

وأضاف:" موديست كان يلعب في بوروسيا دورتموند بعد رحيل هالاند إلى مانشستر سيتي، وهناك تفكير في الأهلي للتعاقد معه لمدة عام واحد".

يذكر أن الأهلي فشل مؤخرا في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، بسبب تمسك النادي الكوري بخدمات اللاعب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.