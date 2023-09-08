شعبة المقاولات بالإسماعيلية: توجيهات الرئيس واضحة لاستغلال الموارد في تطوير البنية التحتية

أكد أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد ورئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية.

أضاف أحمد سامي سليم، أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشار أمين مساعد صندوق تجارية الإسماعيلية إلي دور المواطن والذي تجاوب مع خطط الإصلاح الإقتصادي وتحمل تبعاتها عندما لمس جدية الدولة في تنفيذها.

واختتم أحمد سامي سليم، مؤكدا أن مبادرة سيادة الرئيس "حياة كريمة" تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري بتكلفة حوالي 40 مليار دولار، لافتا إلي أنها لصالح المواطن البسيط في القري والمركز والمناطق النائية بالمحافظات.