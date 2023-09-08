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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف روسي جديد.. مصرع شخص وإصابة 40 أخرين في وسط مدينة كريفي ريه

صدى البلد

أعلن مسؤولون أوكرانيون ،اليوم الجمعة، ضربة صاروخية روسية على وسط مدينة كريفي ريه أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 40 آخرين.

 

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو في منشور على تطبيق تيليجرام يوم الجمعة أنه تم إنقاذ ثلاثة آخرين من تحت الأنقاض بواسطة خدمة الطوارئ الحكومية وهم في حالة خطيرة.


وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إن أضرارًا جسيمة وقعت أيضًا.

 

وتضررت ثلاثة مباني إدارية إثر القصف، و7 بنايات سكنية تضررت، من بينها مبنى متعدد الطوابق.

 

والجدير بالذكر أن مدينة كريفي ريه هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الإدارة العسكرية الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأنقاض الإقليمية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني

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