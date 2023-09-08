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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة دكتوراه عن منصات النشر الحر بجامعة الأزهر

اثناء مناقشة الرسالة
اثناء مناقشة الرسالة

شارك علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط في المناقشة والحكم، على رسالة "دكتوراه" بقسم الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بجامعة الأزهر، والمقدمة من الباحثة "سمر علي جمعة علي"، وموضوعها: "تحليل تصميم منصات النشر الحر العربية والأجنبية على شبكة الإنترنت- دراسة تقييمية".


وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من: الدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام، وعميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال "مشرفًا"، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة، ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "مناقشًا خارجيًا"، والدكتورة آيات أحمد رمضان، أستاذ الصحافة المساعد، ورئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر "مناقشًا داخليًا"، وبحضور  الدكتور جمال النجار، أستاذ الإعلام المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة النهضة.


تضمنت الدراسة خمسة فصول، تناولت الباحثة خلالها منصات النشر الحر، وخصائص صحافة المواطن، ثم الملامح التصميمية للمواقع والمنصات الإلكترونية، من خلال تحليل منصتين عربيتين؛ وهما: منصة "رقيم"، ومنصة "جوَّك"، ومنصتين أجنبيتين؛ هما: "منصة "The Top Tens"، ومنصة "What Culture"، وأشارت اللجنة إلى أهمية الحرية المسؤولة في نشر المعلومات والأنباء، مع التأكد من صحتها، ودون المساس بحرية الآخرين، وضرورة المحافظة على خصوصية الأفراد والجماعات.

عُقدت المناقشة التى استغرقت ثلاث ساعات بقاعة الدكتورة "عفاف النجار" بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وأشادت اللجنة بالدراسة، وقررت منح الباحثة درجة العالمية "الدكتوراه"، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات والمراكز البحثية.         

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