جنوب أفريقيا تنضم إلى مشروع محطة الأبحاث القمرية الروسية الصينية

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن جنوب أفريقيا وقعت على مبادرة روسية صينية لإنشاء محطة أبحاث دولية مشتركة على سطح القمر.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إنه "في الأول من سبتمبر، وقعت وكالتا الفضاء الصينيتان وجنوب أفريقيا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المحطة القمرية الدولية للأبحاث، مما يمثل المشاركة الرسمية لجنوب أفريقيا في البرنامج".

وأضافت أن الصين وجنوب إفريقيا، ستجريان على وجه الخصوص، تعاونًا واسع النطاق في العمليات والمشاريع الهندسية وتدريب الموظفين في إطار المشروع، وتخطط موسكو وبكين لتطوير ILRS على مرحلتين من عام 2025 إلى عام 2035.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين في وقت سابق، إن محطة أبحاث القمر الدولية مفتوحة لجميع الشركاء المهتمين، وستعزز الصين تعاونا واسع النطاق في المشروع.

وذكر التقرير الفضائي الصيني الذي نُشر في يناير الماضي أن بكين "ستواصل الدراسات والأبحاث حول خطة هبوط الإنسان على سطح القمر والبحث عن التقنيات الرئيسية لوضع أساس لاستكشاف وتطوير الفضاء القمري".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين وبريتوريا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS) خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى جوهانسبرج في أغسطس.