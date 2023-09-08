روشتة برلمانية تضع حلولا لأزمة نقص الموارد العالمية والاستهلاك المفرط بها

قال النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة بدأت بالفعل في إتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بوضع حلول للتعامل مع أزمة نقص الموارد العالمية والاستهلاك المفرط بها من خلال العمل علي الإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التي تملكها وهذا ما يظهر في تطور الصناعات المعدنية تحديدا لا سيما في استغلال الخامات وإعادة تصنيعها.

و أضاف “ الجبلي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك عدد من مشروعات التطوير القومية التي أطلقتها الدولة في مجال تنمية الموارد المائية والعمل علي استدامتها، حيث تم إنشاء محطات مياه للتحلية وأخري لتدوير مياه الصرف الزراعي، معقبا “ حققنا تطور ملحوظ فيما يخص تدوير ومعالجة المياة" ، بجانب إنشاء أكبر محطات عالمية.

التعامل مع الزيادة السكانية

وعن أهم الحلول الداعمة للتعامل مع أزمة نقص الموارد العالمية، نوه رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن ضرورة التعامل مع الزيادة السكانية الملحوظة بشكل أكثر فعالية وذلك من كافة الجهات المختصة بالملف، بإعتبارها التحدى الأول أمام استدامة النمو و الموارد الطبيعية، حيث أن الزيادة السنوية للمواليد تقدر بحوالي 2.5 مليون طفل، وبالتالي يجب نشر التوعية بمختلف أشكالها للمواطن والعمل علي نشر مفهوم تنظيم الأسرة.

وتابع النائب : مصر دولة بها نسبة عالية للشباب ومعدل الوفيات منخفض، وبالتالي علينا استغلال هذه الطاقات البشرية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والتي أهم مبادئها الاستغلال الأمثل للموارد مع حماية حقوق الأجيال المستقبلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة التركيز علي ملف اقتصاديات استخدام المياه فهو النقطة الأصلية في تحقيق الأمن المائي، في ظل تنوع أغراض استخدامها بالزراعة والصناعة وغيرها، قائلا “ لازم نستفيد بكل نقطة مياه والتخلي عن ثقافة الإهدار”.

وأختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي جهود الدولة في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان والعمل علي إيجاد توزيع صحيح للسكان وإقامة مجتمعات عمرانية تتماشي مع هذا التوسع.