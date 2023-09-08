عربيات الغلابة .. 5 سيارات مستعملة تحت 150 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عددًا كبيرًا من الطرازات المتنوعة، سواء كانت هيكليًا أو من ناحية العلامة التجارية، أو من ناحية عامل السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة نسبة للميزانية الخاصة بكل شخص ومعدل الدخل الشهري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات مستعملة تحت 150 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة تحت 150 الف جنيه

نبدأ بالسيارة هيونداي اكسنت موديل 2001، والتي ظهرت عبر صفحات بيع السيارات على الانترنت بلونها البترولي، وتعد هذه النسخة من اشهر اصدارات السيدان التي تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، مع مكيف هواء، ووحدة رفع للزجاج، مع نظام صوتي ترفيهي، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وانذار وريموت كنترول، بالاضافة إلى سعر يبلغ 125 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة تحت 150 الف جنيه

تعتبر السيارة فورد مونديو من اشهر السيارات الامريكية في مصر، والنسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحمل موديل 1997، مع ناقل سرعات مانيوال، ومحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، مع وجود عدة كماليات تتضمن نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، جنوط، فتحة سقف، مرايات بتحكم كهربائي، فرش جلد، كاميرا خلفية، مع سعر يبلغ 140 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة تحت 150 الف جنيه

تنتمي السيارة بيجو 405 موديل 2007 إلى فئة السيدان، وظهرت هذه النسخة عبر الانترنت بطلاء خارجي اسود، مع ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع عدد كيلومترات قليلة، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة مع مقاعد مجددة قماشية، وسعر يبلغ 125 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة تحت 150 الف جنيه

قدمت عبر صفحات بيع السيارات الكترونيًا النسخة نوبيرا موديل 2000، بسعر يبلغ 145 الف جنيه، وتضم السيارة من الداخل مكيف هواء يدوي، ونوافذ كهربائية، وفرش جلد، وناقل سرعات يدوي مانيوال، و5 جنوط رياضية، وتأتي السيارة تحت مسمى نوبيرا 2 "خليجي"، مع تحديث بالطلاء الخارجي، والتأكيد على سلامة دواخل السيارة.

5 سيارات مستعملة تحت 150 الف جنيه

وظهرت ايضا السيارة سكودا فيليشيا موديل 2000، والتي تأتي بتصميم الهاتشباك، وتؤكد البايانات الخاصة بالسيارة أنها تتمتع بحالة الفبريكا للسقف والدواخل، مع عداد كيلومترات يبلغ 250 الف كم، وتضم السيارة قفل مركزي، ومحرك 1400 سي سي، ومكيف هواء، ونظام صوتي، بينما يصل سعر السيارة إلى 125 الف جنيه.