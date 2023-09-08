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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأعلى للشئون الإسلامية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدم معلومات مضللة للمواطنين

صدى البلد

قام الدكتور عبدالغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتحذير شديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى خطورتها في تزويد الأفراد بمعلومات غير صحيحة ومضللة، مؤكدا على أهمية العلاقة الوثيقة بين استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والدعوة الإسلامية، مشدداً على ضرورة تأمين المجتمع ضد الفتاوى الهدامة والأفكار المتطرفة.

وفي مداخلته خلال برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أعرب الدكتور عبدالغني هندي عن قلقه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما تقدمه من معلومات خاطئة، منوها إلي أهمية وجود آليات جديدة وفعالة للمراقبة والرقابة في هذا النطاق، خاصة مع تزايد انتشار التمويل من منظمات تروج للأفكار المغلوطة بين الطلاب في الجامعات.

وأوضح عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هناك حاجة ملحة لخلق آليات تمكن من خدمة الدين الإسلامي وحمايته في ظل استغلال الفضاء الإلكتروني بشكل غير لائق، وأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يواجه تحديات كبيرة في هذا السياق للتصدي للقوى الضارة والمعادية.

 

استخدام الإنترنت الأعلى للشؤون الإسلامية الإعلامي محمد موسى الافكار المتطرفة برنامج خط أحمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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