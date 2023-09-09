أخبار السيارات| تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة.. و5 عربيات مستعملة تحت 150 ألف جنيه.. وأسعار موديلات ميتسوبيشي الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تواصل علامة سوزوكي اليابانية، من تألقها داخل السوق المصري، بعد أن تم الإعلان عن طرح النسخة "إسبريسو" بفئتها الجديدة، والتي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى النسخة القياسية ذات ناقل الحركة اليدوي.

شهدت أسعار سيارات شركة ميتسوبيشي المطروحة في السوق المصري، زيادات سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، مثل النسخة العائلية اكسابندر والتي ارتفعت اسعرها بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، بالاضافة إلى نفس القيمة للنسخة الرياضية اكليبس كروس والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عددًا كبيرًا من الطرازات المتنوعة، سواء كانت هيكليًا أو من ناحية العلامة التجارية، أو من ناحية عامل السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة نسبة للميزانية الخاصة بكل شخص ومعدل الدخل الشهري.

تعقد جمارك مطار القاهرة يوم 19 سبتمبر القادم، مزاد كبير يضم عدد من السيارات المتنوعة، والتي تحمل شعارات لأشهر مصنعي السيارات حول العالم، وينعقد هذا المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا الموافق الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

استطاعت الدراجات النارية أو الـ"سكوتر"، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى سهولة التنقل والاصطفاف، والتغلب على مشكلات الزحام المروري، بالإضافة إلى إنجاز الكثير من الوقت والجهد، واستخدامها في أعمال أخرى؛ لجلب الرزق مثل توصيل الطلبات.

تقدم شركة ام جي العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الكروس اوفر، أو الـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان الشهيرة، ومنها النسخة MG 5 موديل 2023 والتي تبدأ أسعارها الرسمية من 689.990 جنيه، كما تطرح عملاقة تصنيع السيارات الكورية هيونداي عدد من إصدارات السيدان أيضا اشهرها النسخة النترا HD والتي تقدم عبر موديلات 2024 وبسعر رسمي يبدأ من 710 الف جنيه.

يقدم الصانع الألماني وصاحب شعار النجمة الثلاثية مرسيدس، باقة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الكروس اوفر، أو الرياضية متعددة الاستخدام وفئة السيدان المميزة، والتي تضم السيارة الشهيرة E200 موديل 2023.