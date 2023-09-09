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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هتروح جامعتك أسرع وبتكلفة أقل.. سكوتر بسعر مناسب

سكوتر اس واى ام سيمفونى
سكوتر اس واى ام سيمفونى اس ار

استطاعت الدراجات النارية أو الـ"سكوتر"، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى سهولة التنقل والاصطفاف، والتغلب على مشكلات الزحام المروري، بالإضافة إلى إنجاز الكثير من الوقت والجهد، واستخدامها في أعمال أخرى؛ لجلب الرزق مثل توصيل الطلبات.

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ويبحث الكثير عن إمكانية شراء سكوتر جديد وبسعر مناسب، وخاصة فئة الشباب وطلبة الجامعات، ومن بين الإصدارات المقدمة في السوق المصري، طرازات شركة اس واى ام الشهيرة، ومنها النسخة سيمفونى اس ار.

سكوتر اس واى ام سيمفونى اس ار

يأتي سكوتر اس واى ام سيمفونى اس ار بقدرات حركة أوتوماتيكية مع محرك سعة 200 سي سي واخر 150 سي سي، 1 سلندر، وبتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع مقعد يتسع لفردين، وحامل خلفي نحيف من المعدن، وهيكل خارجي عصري.

 

ويضم الهيكل الخارجي مقدمة حادة ذات مصباح أمامي، واشارات انتقال ضوئية أمامية، ومرايات ثنائية جانبية، بالإضافة إلى جنط متعدد الاضلاع بالناحية الامامية والخلفية، وعتبات متحركة للمقعد الخلفي، واشارة STOP خلفية.

 

سعر ارخص سكوتر اس واى ام سيمفونى اس ار

يأتي سكوتور اس واى ام سيمفونى اس ار موديل 2022 بسعر 52.420 جنيه، بينما يقدم موديل 2024 بقيمة سعرية قدرها 67.500 جنيه.

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