السفير الهندي بالقاهرة يكشف مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة

أكد السفير الهندي في القاهرة، إجيت جوبتيه، أن التجارة الثنائية بين الهند ومصر تشهد تحسنًا ملحوظًا على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأشار إلى استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية ومستقرة في هذه التجارة. وقد أكد أيضًا على حجم الاستثمارات الهندية الكبيرة في مصر والتزامهم بزيادة هذه الاستثمارات في المستقبل، خصوصًا في قطاعات متخصصة مثل الهيدروجين الأخضر والهندسة.

وفي حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، أشار إلى الإنجازات التي حققتها مصر على مر العصور، حيث يصعب إيجاد مثيل لها في العالم، وذلك على مدى آلاف السنين.

وأضاف السفير الهندي أن مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا في مجموعة متنوعة من المجالات خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالبنية التحتية وشبكة الطرق السريعة.