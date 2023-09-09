عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقواها 6 درجات.. مئات الهزات الارتدادية تضرب المغرب

ارشيفي
ارشيفي

 كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن  الهزة الرئيسية التي ضربت البلاد تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات. 

وكان  رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب ناصر جابور، قد ذكر  تفاصيل مثيرة عن الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية حيث قال إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب ".

وبحسب احصاءات وزارة الداخلية المغربية؛ فقد لقى 296 شخصا مصرعهم وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب فجر السبت متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى .

وكان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط قد أشار الي  أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.


وأبان المسؤول المغربي  إن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر السبت إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.

وأوضح في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) ، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

كما ذكر أيضا أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات، مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

وأضاف كذاك :إن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.

ومن جانبه؛ ووجه مركز حقن الدم في مراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب جهة مراكش – آسفي، داعيا كافة المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم السبت نحو المركز قصد التبرع بالدم.

مفاجأة.. هل توقع العالم الهولندي زلزال المغرب؟

زلزال عنيف يضرب المغرب مخلفا 296 صريعا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

موضوعات متعلقة

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب تايوان

ترشيحاتنا

زلزال المغرب.. أكثر الأماكن الآمنة في المنزل أثناء حدوث الهزات الأرضية

تحذير برلماني من رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت

زيادة 50 ألف.. اعرف آخر سعر لـ فورد فوكاس في مصر

مشاهد جديدة صادمة من زلزال المغرب المدمر| شاهد

الشعب الأصيل بيبلغني بالمخالفات| كامل الوزير: بشرى سارة للمصريين بعد شهرين.. وإعلان مهم بشأن أسعار التذاكر

انتهاء المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 بعدد من التوصيات| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

عشان تفوق أكتر.. اكتشف أفضل وقت لتناول القهوة في الصباح

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

عكس المعروف.. الشاي في الإفطار مفيد للجسم |بشرط واحد

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ