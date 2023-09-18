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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بهارات.. تغيير إسم الهند التاريخي والظهور الأول في قمة العشرين.. فيديوجراف

صدى البلد

أثارت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جدلا في البلاد، بعد إعلانها تعديل اسم الدولة ليصبح "بهارات" بدلا من الهند.. فما السبب؟.

شاهد الفيديو:

 

تم استخدام مصطلح "بهارات" بالفعل اسماً للدولة في الدعوات الرسمية الموجهة لحضور العشاء خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم "رئيسة بهارات" بدلا من "رئيسة الهند" في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.

للدولة اسمان "الهند" وهو الأكثر استخدامًا، محليًا ودوليًا والذي أطلقه المستعمر البريطاني على البلاد، أما "بهارات" فهي كلمة تأتي من اللغة السنسكريتية القديمة ومشتقة من كلمة بهاراتام وتعني أرض الجنوب.

وتعكس هذه الخطوة جهود حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

شاهد الفيديو:

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