المانجو بـ15 جنيها في سوق الجملة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس11 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 18 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 9 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، ووصل سعر الخيار ل 11 جنيه.

ووصلت الكوسة ل 12 جنيه للكيلو، بينما سجلت الملوخية 5 جنيهات، والخيار 10 جنيه، والفلف الرومي 9 جنيهات، والجزر 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار البرتقال 18 جنيه، والعنب البناتي الأحمر 18 جنيها، والعنب البناتي الأصفر 18 جنيها، ، بينما استقر سعر الفراولة عند 12 جنيه، والمانجو البلدى 15 جنيه.