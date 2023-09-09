بعد الزلزال المدمر.. إجراء عاجل من الأردن تجاه المملكة المغربية

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، بالتواصل مع الأشقاء في المملكة المغربية لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي.

وبحسب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة له عبر منصة "اكس" السبت جاء فيها: "رحم الله ضحايا الزلزال بالمغرب وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف : نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب، بتوجيه من الملك عبد الله، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي.. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر."

وضرب زلزال مدمر المملكة المغربية فجر السبت، حيث بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب في مقتل 632 قتيلًا و329 مصابًا.