مساعدات إغاثية.. قرار مهم من رئيس الإمارات تجاه المغرب

أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" أوامر بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم.

وتأتي مبادره بحسب وكالة الأنباء الإماراتية في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر في وقت سابق توجيهاته لكافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب ومد يد العون لهم في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة في المغرب الشقيق فجر السبت.

كما وجه كذلك مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين.

كما دعا المؤسسة أيضا الي البدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب.