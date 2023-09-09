اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

صيدلي مدينة نصر صاحب الفيديوهات الشهيرة التي أثارت جدلا واسعا، والمتهم بالإعتداء على قاصرات وسيدات داخل صيدلية يمتلكها بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، بحجة إعطائهم حقن أو الكشف عليهن.

شاهد الفيديو:

تفاصيل مثيرة كشفتها التحريات والتحقيقات في واقعة صيدلي مدينة نصر الشهير، حيث تبين أنه كان يستغل سماعة الكشف لوضعها على أماكن حساسة في أجساد الضحايا، وكذلك الإعتداء على بعضهن أثناء إعطائهم حقن، وذلك بمكان خلفي داخل الصيدلية الخاصة به في مدينة نصر.

وتبين من التحقيقات أن صيدلي مدينة نصر كان يستغل جهل القاصرات وفقر بعض الحالات، ويقوم باستدراجهم إلى مكان خلفي داخل الصيدلية التي يملكها ثم يقوم بحسر ملابسهم عنهم، ثم استخدام السماعة الطبية في وضعها على أماكن حساسة بأجسادهم، ومحاولة احتضان آخرين منهم و الإعتداء على بعضهم أثناء إعطائهم حقن طبية.