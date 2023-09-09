إصابة عامل مصري في اشتباكات مخيم عين الحلوة بـ لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن عنصرا من حركة فتح قتل وأصيب عامل مصري في حسبة بصيدا جراء الاشتباكات الدائرة في عين الحلوة، وتم نقل القتيل والجريح الى مستشفيي الراعي والهمشري.



وتم الإعلان عن تأجيل قدّاس شهداء القوات في مغدوشة بسبب أوضاع عين الحلوة

وذكرت منطقة صيدا - الزهراني في "القوّات اللبنانية" في بيان لها قائلة : "نظراً للإشتباكات المُسلّحة المتمادية في مخيّم عين الحلوة ومحيطه، وحفاظاً على سلامة أهالي الشهداء وجميع المشاركين في قداس الشهداء، من خطر الرصاص أو القذائف الصاروخية التي قد تتعرض لها بلدة مغدوشة المواجِهة لمنطقة الإشتباكات، تقرّر تأجيل قدّاس شهداء المقاومة اللبنانية الذي كان محدداً يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري في بازيليك سيّدة المنطرة - مغدوشة إلى موعدٍ آخر يُعلن عنه في حينه

