العثور على جثة شاب ملقاة داخل الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

عثر أهالي منطقة البحوث التابعة دائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، اليوم السبت، علي جثة شاب ملقاة بالأراضي الزراعية وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.



وتلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة البحوث التابعة لدائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة بالعثور علي جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعلي الفور انتقلت رجال مباحث مركز شرطة القصاصين برئاسة المقدم محمد سالم ومعاونيه النقيب احمد حمدي

لفحص جثمان القتيل وسؤال شهود العيان وإبلاغ النيابة العامة لفحص الجثة ونقلها الي ثلاجة مستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحرر محضر بالواقعة