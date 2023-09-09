مذنب أخضر لامع يظهر في سماء السعودية بهذا التوقيت.. هل يشكل خطرا؟

يرصد في سماء السعودية والوطن العربي المذنب نيشيمورا في سماء الفجر وقبل شروق الشمس لكه ليس ساطع كفاية لرؤيته بالعين المجردة لكن يمكنك رؤيته من خلال المنظار او التصوير بالكاميرات الرقمية حيث يظهر راي المذنب مع ذيل طويل.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يعد رصد المذنب بالعين المجردة يمثل هذا تحديا، لان المذنب نيشيمورا على ارتفاع منخفض في في القف الشرقي ويوثر عليه ضوء الصباح الباكر لذلك المذنب متاح للباحثين عن المذنبات.

ظهور المذنب نيشيمورا النادر في هذا التوقيت

اللون الأخضر للمذنب بسبب ان نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذؤابة المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تاثير أشعة الشمس، ومن الممكن أن سيصبح اللون الأخضر أكثر كثافة في الأيام المقبلة مع اقتراب المذنب من الأرض.

ويتجه المذنب نيشيمورا نحو الشمس وسيكون داخل مدار عطارد في 17 سبتمبر الجاري وستتسب زيادة الحرارة إلى سطوعها بسرعة. وتشير التقديرات لسطوع المذنب يبلغ الان (+4.5) لذلك من المواقع المظلمة سيكون المذنب مرئيا بالعين المجردة لكن سماء الصباح ليست مظلمة وعليه فان الكاميرات مطلوبة لرصد المذنب فعد القيام بالتعريض لمدة بضع ثوانٍ سيكون ذلك كافياً للحصول على صورة جميلة جدًا.

إن أفضل رصد للمذنب نيشيمورا بالمنظار في 10 سبتمبر بحوالي 45 دقيقة قبل شروق الشمس بشرط ان يكون الأفق الشرقي والشمالي الشرقي خالي من العوائق كالجبال والمباني وغيرها.

وتشير التقديرات أن لمعان سيرتفع في صباح يوم 11 سبتمبر حيث يرصد كذلك هلال القمر المتناقص وبجواره كوكب الزهرة وسيكون المذنب بالقرب منهما وبالقرب من النجم الضفيرة (زيتا الاسد) في منجل الأسد الذي يشبة علامة استفهام.

وسيكون المذنب نيشيمورا في أقرب مسافة إلى الأرض في يوم 13 سبتمبر حيث سيكون على مسافة 149,597,871 كيلومتر وفي هذا الوقت سينتقل المذنب من سماء الفجر إلى سماء المساء.

وتشير التقديرات كذلك ان المعان المذنب سيكون (+3.2) خلال الحضيض الشمسي - عندما يكون المذنب أقرب إلى الشمس في 18 سبتمبر عنها سيكون المذنب ساطعاً وقريباً من الشمس سيكون من الصعب رؤيته لأنه سيكون قريبًا من الشمس مما يعني أن ضوء الشمس يطمس الاجرام السماوية القريبة.