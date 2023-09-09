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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

صدى البلد

في تطورات مثيرة داخل عالم كرة القدم، تم الكشف عن تفاصيل هامة حول مصير شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي وقعت خلال مباراة الفريقين في مسابقة الدوري المصري الموسم المقبل.

 

 

 الكشف عن مصدر داخل لجنة التظلمات

 

ووفقًا لمصدر داخل لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فإن اللجنة ستعقد اجتماعًا هذا الأسبوع لاتخاذ القرار النهائي بشأن شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات. وهذا الاجتماع سيكون حاسمًا لمعرفة مستقبل القضية وما إذا كانت هناك عقوبات إضافية أم لا.

 

 لجنة التظلمات تؤكد عقوبة لجنة المسابقات

 

ومن المثير أن المصدر داخل لجنة التظلمات أكد أن اللجنة حتى الآن تميل نحو التأكيد على العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين.  يعني هذا أنه من غير المتوقع حدوث تغييرات جذرية في القرار.

 

مشادة بين حسين الشحات والشيبي

 

ولم يكن سبب هذا النزاع هو سوى مشادة قوية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري. وهذه المشادة أدت إلى إعلان لجنة المسابقات عن إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين.

 

تظلم نادي بيراميدز

 

على الجانب الآخر، قرر نادي بيراميدز تقديم تظلم رسمي ضد العقوبة الموقعة على حسين الشحات. ويطالب النادي بإيقاف اللاعب لمدة أطول، مؤكدًا حدوث اعتداء لفظي من لاعب الأهلي على محمد الشيبي.

 

وتبقى هذه القضية قيد المتابعة الشديدة من قبل عشاق الرياضة والمحللين، وسنبقى على اطلاع دائم على التطورات الجديدة حول مصير شكوى نادي بيراميدز.

الأهلى بيراميدز الدوري المصري حسين الشحات الشيبي

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أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

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