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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بعد خسارتها 200 مليار دولار.. هل سينعش iPhone 15 خزائن آبل؟.. هواوي تطلق هواتفها الجديدة Mate 60 Pro+ وMate X3

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفاجأة في أسعار iPhone 15 Pro قبل الإعلان الرسمي عنها

سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 15 في غضون يومين تقريبا، حيث ستكشف شركة آبل Apple النقاب عن هواتفها المرتقبة ومنتجاتها الجديدة في حدثها المقرر إقامته في 12 سبتمبر الجاري.


هواوي تطلق هاتفها الأقوى بإمكانيات خارقة لا مثيل لها

كشفت شركة هواوي الصينية، عن هاتفها الذكي الأقوى Huawei Mate 60 Pro+، الذي ينضم إلى سلسلتها الجديدة من الهواتف الرائدة Mate 60، كأفضل طراز في العائلة فهو يتميز ببعض إمكانات طراز Mate 60 Pro ولكن مع تحسينات أقوى.

 

حدث آيفون بسرعة.. ثغرة جديدة تصيب أجهزة آبل ببرامج تجسس خطيرة

عثر باحثون في مجموعة سيتيزن لاب Citizen Lab، على برامج تجسس في جهاز آيفون، مرتبطة بشركة NSO الإسرائيلية استغلت خللا تم إكتشافه حديثا في أجهزة آبل الشهيرة.

 

بعد خسارتها 200 مليار دولار.. هل سينعش iPhone 15 خزائن آبل؟

تراجعت أسهم شركة "آبل" الأمريكية، في أقل من 24 ساعة من قرار الصين بحظر استخدام هواتف آيفون في المؤسسات الحكومية بالبلاد.

 

إمكانيات أقوى.. هواوي تقهر سامسونج بهاتف جديد قابل للطي.. شاهد

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية القابلة للطي Mate X5، والذي يأتي كخليفة مباشر لهاتف Mate X3، ويقدم العديد من التحسينات الداخلية في حين يحافظ تقريبا على التصميم الخارجي.

 

6 مزايا يفتقر إليها واتساب ليصبح الأقوى دون منافس

يعد واتساب WhatsApp، منصة المراسلة الفورية الرائدة في العالم، نظرا لأنه يضم أكبر عدد من المستخدمين، إلى جانب عمل شركة “ميتا” Meta على تزويد التطبيق بالعديد من الميزات المتطورة لتحسين تجربة المراسلة.

 

بتصميم يشبه هواتف هواوي.. أوبو تطلق موبايل جديد لمحدودي الدخل

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بالهاتف الذكي الجديد الذي ستكشف عنه أوبو Oppo قريبا.

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