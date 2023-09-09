حدث آيفون بسرعة.. ثغرة جديدة تصيب أجهزة آبل ببرامج تجسس خطيرة

عثر باحثون في مجموعة سيتيزن لاب Citizen Lab، على برامج تجسس في جهاز آيفون، مرتبطة بشركة NSO الإسرائيلية استغلت خللا تم إكتشافه حديثا في أجهزة آبل الشهيرة.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة "reuters"، أثناء فحص هاتف آيفون التابع لشركة آبل الخاص بموظف في إحدى مجموعات المجتمع المدني في واشنطن الأسبوع الماضي، وجدت Citizen Lab ثغرة قد تم إستخدامها لإصابة الجهاز ببرنامج التجسس بيجاسوس Pegasus التابع لشركة NSO الإسرائيلية المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية.

ثغرة جديدة تصيب أجهزة آبل ببرامج تجسس خطيرة

وقال بيل ماركزاك، كبير الباحثين في Citizen Lab، ومقرها في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو الكندية: "عزو هذا الاستغلال إلى برنامج التجسس بيجاسوس Pegasus التابع لشركة NSO Group بثقة عالية، استنادا إلى الأدلة الجنائية التي حصلنا عليها من الجهاز المستهدف".

وأضاف قائلا: "إن المهاجم ارتكب على الأرجح خطأً أثناء تثبيت برنامج التجسس على جهاز الضحية، وهذه هي الطريقة التي عثر بها Citizen Lab على برنامج التجسس".

وأكدت شركة آبل Apple، لـ Citizen Lab أن استخدام ميزة الأمان العالي “Lockdown Mode” المتوفرة على أجهزة آيفون من شأنها أن تصد هذا الهجوم بالتحديد ومنع تثبيت برامج تجسس على آيفون.

وقال جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين في سيتيزن لاب: 'يظهر هذا أن المجتمع المدني يعمل مرة أخرى كنظام إنذار مبكر بشأن الهجمات المعقدة حقا"، ولم تقدم Citizen Lab مزيدا من التفاصيل بشأن الفرد أو المنظمة المتضررة.

وقالت هيئة الرقابة الرقمية ، إن الخلل سمح باختراق أجهزة آيفون التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS (16.6) دون أي تفاعل من الضحية، لذا أصدرت شركة آبل تحديثات جديدة لأجهزتها بعد التحقق من العيوب التي أبلغتها بها Citizen Lab، وقال متحدث باسم الشركة إنه ليس لديه تعليق إضافي، في حين حثت Citizen Lab المستهلكين على تحديث أجهزتهم.

ويشار إلى أن الحكومة الأمريكية، قد أدرجت مجموعة NSO الإسرائيلية على القائمة السوداء منذ عام 2021 بسبب انتهاكاتها، بما في ذلك مراقبة المسؤولين الحكوميين والصحفيين.