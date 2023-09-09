عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

مدام عفاف يحيى كما نعرفها جميعا في جريدة الأخبار، استاذتنا التي تعاملنا معها في فن التحقيق الصحفي، الكل كان يعرف عنها الكفاءة والحنية والتفاهم، كنت تشعر أنها أختك الكبيرة، تتواصل معنا بمنتهى الانسانية والمهنية والأخلاق العالية.. ودعناها بالأمس رحمها الله رحمة واسعة.

وعفاف يحيى هي رئيس قسم التحقيقات الصحفية في جريدة الأخبار والمسئولة عن قسم ليلة القدر للصحافة الإنسانية.. وزوجة الراحل أستاذ الإعلام  الشهير الكاتب والمفكر الكبير أمين بسيوني الذي كان واحدا من أعلام الإذاعة المصرية وكان رائدا أيضا في مجال الصحافة الثقافية والعربية والإنسانية من خلال البرنامج الشهير كتاب  علم العالم. 

وهي والدة تامر أمين، وعلاء بسيوني الإعلاميين الشهيرين.. هي أسرة كلها وضعت بصماتها في تاريخ الإعلام المصري.. سواء مرئي أو مسموع أو مقروء، هي واحدة من جيل الصحفيات الرائدات في مجال الصحافة استاذة ورئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأخبار.. ولم يكن فن التحقيق الصحفي هو مجالها الوحيد بل كانت إلى جانب التحقيق الصحفي ترأس وتشرف على قسم ليلة القدر من خلال الكاتب الصحفي مصطفي أمين والعمل في الاقسام الانسانية كان يتطلب مواصفات خاصة للصحفي حتى يستطيع أن يؤدي عمله.. وهو الشعور بالناس ونبض المرضى والتواصل بين الصحافة بقواعدها والقراء بالاضافة الى ان مؤسسة أخبار اليوم عرفت بأنها صحافة الملايين.. وهي التي ابتدعت الصحافة الانسانية والتفاعل مع الناس في الشرق الأوسط.. وانا عملت معها في ليلة القدر وشرفني استاذي مصطفي أمين برئاسة قسم اسبوع الشفاء، فكنا نتعاون في كل المجالات.

عفاف يحي هي واحدة من جيل الصحفيات الرائدات التي تعلمت علي يد العملاق مصطفي أمين بشكل مباشر مثل نعم الباز وحسن شاه ومها عبد الفتاح.. وكثيرون من الجيل الجديد للصحفيين لم يعاصروا هذه القامات الكبيرة من أساتذة الصحافة.

واتمني من جريدة الأخبار توثيق رحلة عمر هذه القامات الذين فارقونا وأن نقوم بعمل كتيبات وكتب تشرح مسيرتهم الصحفية.  
رحم الله عفاف يحي الاخت والصديقة قبل أن تكون أستاذة لنا فليتقبلها الله في فسيح جناته، ويلهمنا نحن تلاميذها وزملائها وأسرتها الصبر والسلوان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

ترشيحاتنا

لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

سفارة اليابان: نقلنا للجانب المصري الموقف الكامل بشأن مياه فوكوشيما

رومانيا تعثر على حطام جديد لمسيرة روسية.. وبلاغ عاجل لـ الناتو

عن مظاهر الذوق العام.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يوعي الصغار بآداب الإسلام

الأمم المتحدة لـ شعب المغرب: نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طبيب.. علاج الصداع في المنزل

في ندوة «صدى البلد»|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة تواصله مع أهل المتهم الحقيقي

للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ