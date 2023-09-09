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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: تجهيز فريق التدخل والاستجابة العاجلة لإغاثة منكوبي زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، بتجهيز فريق التدخل والاستجابة العاجلة، لإغاثة منكوبي زلزال المغرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "بدأت الجهود بتجهيز الفريق الذي سيتحرك بناء على تعليمات مباشرة، بانتظار ما سيصلنا من الجانب المغربي الرسمي بخصوص استقبالهم لوفود الإنقاذ والاستجابة العاجلة من عديد الدول، وتوزيعها وفق الاحتياجات التي تقدمها الجهات الرسمية المغربية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على توفير بعض المساعدات من أدوية وأغطية وخيم ومياه للشرب، وغيرها من الاحتياجات الأولوية التي تعلن عنها الجهات الحكومية المختصة في المملكة المغربية .

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