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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

الدكتور محمد الشربيني
الدكتور محمد الشربيني

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استمرار تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023 أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية.

تنسيق الأزهر 2023.. رابط التسجيل وأهم الرغبات الجديدة

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

ومن المقرر أن يستمر تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023 للقبول في العام الدراسي الجديد 2023- 2024م حتى مساء الثلاثاء القادم الموافق 12سبتمبر الجاري 2023م.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن باب تسجيل الرغبات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي- الشعبة الإسلامية).

ووجه نائب رئيس الجامعة  أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الأزهر 2023 لتسجيل الرغبات من هنا

تنسيق الأزهر 2023 الثانوية الازهرية جامعة الأزهر الطلاب

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