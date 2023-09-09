زلزال المغرب.. الناجون من الكارثة في مراكش يروون التفاصيل|شاهد

استفاقت مدينة مراكش على صدمة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر السبت مُسفراً عن سقوط ضحايا لا يقل عددهم عن 632 شخصاً ومُلحقاً أضراراً مادية جسيمة، وفقًا لما عرضته قناة يورونيوز.

ويغطي الركام أزقة حي الملاح اليهودي القديم في وسط مراكش بعد ما انهارت أبنية قديمة وتحطمت أسقف خشبية.

وقالت “حفيظة صحراوية”، من القاطنين في هذا الحي لوكالة فرانس برس: "المشهد أشبه بانفجار قنبلة".

وأضافت المرأة البالغة من العمر 50 عاماً والتي هرعت مع عائلتها للاحتماء في ساحة كبيرة عند مدخل الحي الذي تسكنه: "كنا نعد العشاء عندما سمعنا شيئاً يشبه دوي انفجار.. خرجت مذعورة مع أطفال.. لقد انهار منزلنا للأسف".