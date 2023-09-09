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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي عن قمة العشرين: محاولات لإعادة تشكيل تحالفات دولية

قمة العشرين
قمة العشرين

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على فعاليات قمة العشرين في الهند، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفعاليات.

 

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قال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  الصين تحاول اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا ".

 

أضاف محمد العرابي:" هناك محاولات لإعادة تشكيل تحالفات دولية من جديد وعلى سبيل المثال الهند يراها روسيا على انها شريك استراتيجي كذلك الأمر مع أمريكا ".

وتابع محمد العرابي:" هناك دول تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم كي تستطيع البقاء".

واكمل محمد العرابي:" هناك صراع متعدد الأشكال على أفريقيا، والدول الكبرى تسعى إلى تحقيق مصالحها في القارة الافريقية ".

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