محمد العرابي عن قمة العشرين: محاولات لإعادة تشكيل تحالفات دولية

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على فعاليات قمة العشرين في الهند، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفعاليات.

قال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الصين تحاول اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا ".

أضاف محمد العرابي:" هناك محاولات لإعادة تشكيل تحالفات دولية من جديد وعلى سبيل المثال الهند يراها روسيا على انها شريك استراتيجي كذلك الأمر مع أمريكا ".

وتابع محمد العرابي:" هناك دول تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم كي تستطيع البقاء".

واكمل محمد العرابي:" هناك صراع متعدد الأشكال على أفريقيا، والدول الكبرى تسعى إلى تحقيق مصالحها في القارة الافريقية ".