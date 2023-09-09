دبلوماسي سابق: قمة العشرين التجمع الأهم والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة مجموعة العشرين هي التجمع الأهم والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، حيث تضم حوالي 85% من حجم الاقتصاد العالمي. وقد أشاد بمشاركة الرئيس السيسي وكلمته في هذه القمة.

وأكمل حجازي، خلال مداخلته في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، بأن وجود الرئيس السيسي وانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيساعد في التعبير عن رؤى العالم الثالث وأفريقيا والتفاعل مع الاقتصاديات الكبرى والحصول على مكاسب وحوكمة سليمة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين كانت عالية المستوى، حيث عبّر فيها عن هموم العالم الثالث ورغبته في نظام متعدد الأطراف يتحمل مؤسسات التمويل الدولية مسؤولية التصدي للأزمات. ونوه إلى أن مؤسسات التمويل تقديم برامج ومعونات لا تحقق أهدافها بسبب شروطها الصارمة، مما يعرقل فرص التنمية في أفريقيا.