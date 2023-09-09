رئيس القومي للفلك يكشف حقيقة تنبؤ الباحث الهولندي بالزلازل.. فيديو

تقدم الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التعازى للشعب المغربي إثر سقوط ضحايا إثر زلزال مدمر ضرب المغرب بالأمس

ونفى جاد القاضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، الشائعات التي يطلقها الباحث الهولندي بشأن وقوع الزلازل، مؤكدا أنها ليس عالما ولا يجب ربط ما ينشره بوقوع الزلازل.

تحدث يوميا

وأكد جاد القاضى أن الزلازل تحدث بشكل شبه يومى على سطح الأرض ولا توجد علاقة بين الاقترانات الفلكية الزلزال، مشيرا أنه لا يمكن التنبؤ بها بمكان وقوة حدوث الزلازل.